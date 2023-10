Lions Genova, 70 anni e non sentirli: tutti gli eventi benefici per la celebrare il compleanno

Genova. Settant’anni di solidarietà. Dagli screening gratuiti alle attività benefiche a supporto dei deboli e dei bisognosi, dalle iniziative solidali alle raccolte di beneficenza, nel nome di cause dall’eco sempre nobile. Nel 2024 i Lions del Distretto 108Ia2 celebrano il settantesimo anno dalla fondazione del primo club di Genova e, per l’occasione, hanno scelto di dar vita a una campagna benefica ricca di eventi e iniziative solidali. Dopo un primo momento informativo rivolto alla cittadinanza, andato in scena domenica 1° ottobre a Borgo Incrociati, la campagna benefica targata Lions è pronta a partire ufficialmente mercoledì 18 ottobre 2023 con una serie di screening di prevenzione dedicati ai cittadini del territorio, itineranti, aperti a tutti e totalmente gratuiti.

“70… E non sentirli!”: questo il titolo della campagna che si sviluppa lungo tutto il territorio del Distretto, da Genova all’estremo levante ligure al basso Piemonte, dando vita a molti eventi e attività benefiche e coinvolgendo i vari club di Lions che, con i loro inconfondibili giubbini gialli, si uniscono nello spirito di profonda collaborazione e nel grande abbraccio solidale che da sempre contraddistingue la più grande organizzazione di volontariato al mondo. La ricca serie di eventi e servizi benefici organizzati dai Lions del Distretto 108Ia2 è partita domenica 1° ottobre a Borgo Incrociati, in occasione della “Staffetta della Rinascita” del Consorzio Pro Loco genovese, dando ai club l’occasione di presentare finalmente alla cittadinanza i dettagli di “70… E non sentirli!”. Un inizio “in piazza”, esattamente come il resto della campagna, pronta a portare in maniera concreta, nel corso dei prossimi mesi, tutta la solidarietà che è alla base della filosofia Lions sul territorio.

