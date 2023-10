Piazza Cavour, da gennaio riprendono i lavori nelle strade perimetrali: il cantiere durerà almeno altri sei mesi

I lavori per il completamento della riqualificazione di Piazza Cavour riprenderanno a inizio 2024 e dureranno almeno altri sei mesi. La decisione è stata presa oggi pomeriggio nel corso dell’incontro tra l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, il dirigente Gianluca Rinaldi e il direttore dei lavori Claudio Rocca da una parte e le associazioni di categoria e gli operatori dall’altra.

Un confronto a tratti acceso, ma sempre corretto e costruttivo, durante il quale l’amministrazione si è mostrata disponibile ad accogliere le richieste degli ambulanti che hanno lamentato numerosi problemi riguardo ai lavori eseguiti sino a oggi e hanno messo in mostra a più riprese sfiducia nei confronti delle tempistiche annunciate, tanto da spostare la ripresa dei lavori di almeno un paio di mesi.

Nel condividere il cronoprogramma degli interventi sulla pavimentazione delle strade a corona della piazza con i commercianti l’assessore aveva infatti esordito annunciando un primo lotto tra l’ultima settimana di ottobre e la prima di dicembre. Una proposta avversata immediatamente e con forza da parte di tutti gli operatori presenti (una quindicina, con deleghe per un’altra cinquantina di colleghi), tanto ambulanti quanto rappresentanti del commercio fisso: “Ma scherziamo? La questione non si pone proprio: non perderemo anche quest’anno il periodo natalizio. Avete avuto tutta l’estate per concludere e ora che possiamo fare un Natale tranquilli ci riproponete un cantiere che sapete anche voi che non finirà mai nei tempi previsti, come è accaduto sino a oggi”. Un no secco e argomentato dall’esperienza fatta negli ultimi mesi.

Sulle prime Cimino e i tecnici hanno tentato di tenere il punto, spiegando che “il cantiere eterno è stato anche frutto delle tempistiche imposte dalle esigenze degli operatori”.

Ma il ritardo del dicembre scorso (seppure di 4 giorni, dall’8 al 12) e gli altri intoppi incontrati sul cammino, uniti all’oggettiva incertezza sui tempi di realizzazione di un intervento all’aperto in piena stagione autunnale hanno iniziato ad ammorbidire la posizione di Palazzi civico.

“Fare i lavori sotto Natale per noi è una batosta. E anche per il centro storico, di cui la Piazza è un traino”, hanno proseguito gli operatori.

“I lavori dovevano durare nove mesi ed essere conclusi nel luglio scorso, questo era quello che ci avevate promesso. Invece – ha sottolineato Lorenzo Servadei, ambulante e portavoce di Confcommercio – dopo 17 mesi ci dite che ce ne sono ancora otto? Così ci sentiamo un po’ presi in giro…”

