Raccolta tappi per acquistare carrozzine a rotelle e aiutare chi ne ha bisogno: l’iniziativa del club Ruote d’Epoca di Villanova

Villanova d’Albenga. Raccogliere i tappi di plastica significa proteggere l’ambiente e ridurre l’inquinamento grazie al riciclo delle materie ad opera di imprese specializzate. Una abitudine buona 2 volte: per l’ambiente, ma anche per aiutare gli altri. Il materiale ottenuto dal processo di lavorazione dei tappi di plastica – una miscela di polietilene e polipropilene riciclabile molte volte – è utilizzato per produrre oggetti molto utili quali cassette per frutta e verdura, bancali per trasporto di oggetti vari, paraurti per autoveicoli e soprattutto materiali per l’edilizia, tra cui le famose reti di plastica arancioni che vediamo in tutti i cantieri e i pannelli isolanti utilizzati nella bio-edilizia. Ma la raccolta tappi ha una valenza economica importante per i progetti di sostegno delle persone in difficoltà. L’iniziativa è portata avanti con orgoglio dal club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, dai Fieui di Caruggi di Albenga e dal Lions Club Albenga Valle Lerrone e Garlenda.

» leggi tutto su www.ivg.it