Recco: elezioni, si mobilita anche la sinistra; domenica un’assemblea

Con le elezioni di maggio-giugno, a Recco il Consiglio scende da 16 a 12 membri oltre al sindaco. Con una giunta di soli 4 assessori. E la maggioranza (otto membri) ha bisogno della massima coesione per evitare che un eventuale migrazione di elementi verso la minoranza (4 unità) mandi il sindaco a casa. A Recco fino ad oggi non c’è intesa tra le due anime della maggioranze ed è praticamente impossibile puntare su una aggregazione debolissima come l’aattuale. Tanto vale che Carlo Gandolfo (fratelli d’Italia) e Dario Capurro (totiano) si presentino ognuno con una propria lista: e vinca il più votato.

Ma intanto domenica assemblea di “Immagine Recco” movimento a sinistra del Pd, oggi con due consiglieri (Sergio Siri e Marccello Napoli). Valuteranno la situazione politica ed esamineranno la proposta del Pd (candidare l’ex sindaco Gian Luca Buccilli, capace di catturare voti al centro). L’obiettivo sarebbe quello di trovare un programma, una lista ed un candidato sindaco capaci di sconfiggere la destra.

