Seconda Categoria, il Murialdo rinasce con mister Gasparlin. Il presidente Barlocco: “Non vedevo questo clima da tantissimo tempo”

Murialdo. Una piccola piazza tornata a sorridere e a far parlare di sè. È un Murialdo in ottima forma la squadra vista in questa prima parte di stagione. L’arrivo di mister Roberto Gasparlin ha dato una scossa e ora tutto l’ambiente sogna di affrontare il campionato giocandosela a viso aperto contro qualunque avversaria.

Un segnale in tal senso è già arrivato domenica: il Murialdo infatti, tra le mura amiche, ha sconfitto il Sasssello (in uno dei match valevoli per la seconda giornata di Coppa Liguria) con il risultato di 2-1. “C’è grande entusiasmo – dichiara Gasparlin – la squadra è giovane e ha un’immensa voglia di imparare e faticare. Abbiamo iniziato la preparazione il 21 agosto svolgendo quattro allenamenti a settimana. I nuovi acquisti (in estate il Murialdo ha tesserato Scavino, Merialdo, Oddone, Iago De Oliveira e Stegaru) sono di livello, si percepisce un’incoraggiante ventata di buonumore ed euforia collettiva”.

