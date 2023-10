Spaccio di droga a Savona: trovati hashish e crack ai giardini delle Trincee

Savona. Nella giornata del 12 ottobre a partire dalle ore 16:00 gli operatori del nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Savona Finale Ligure e Loano assieme agli operatori territoriali della polizia locale di Savona hanno messo in atto un’operazione volta ad intervenire sulle situazioni di degrado urbano, e nello specifico volta alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata all’interno dei giardini delle Trincee, zona segnalata per spaccio e consumo di stupefacenti da parte dei cittadini savonesi. Gli operatori di polizia locale sono intervenuti in tale zona ausiliati dalla unità cinofila in dotazione alla polizia locale di Savona Rey.

