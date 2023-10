Undici nuove assistenti di studio odontoiatrico dal corso promosso da Cisita e Ordine dei medici

Concluso il secondo corso per assistente odontoiatrico riconosciuto da Regione Liguria e svolto alla Spezia dal Cisita in accordo organizzativo con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e, in particolare, con la Commissione Albo Odontoiatri. Il progetto formativo ha portato alla qualifica di undici assistenti di studio odontoiatrico, cosiddetti Aso. Il corso si è tenuto nel contesto specializzato dell’Istituto “Giuseppe Cozzani”, rivolto a persone disoccupate, per raggiungere l’attestato di qualifica, e al personale già operante negli studi per il riconoscimento del ruolo lavorativo. A conclusione della formazione, le aspiranti Aso hanno acquisito competenze, abilità e soprattutto una qualifica molto richiesta in ambito sanitario.

“La qualifica Aso – sottolinea Salvatore Barbagallo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – è una grande opportunità per chi vuole entrare nel mondo del lavoro come assistente alla professione dell’odontoiatra. L’Ordine ha collaborato attivamente alla realizzazione di questi corsi, fornendo docenti qualificati per formare le allieve in modo adeguato e professionale. La Commissione Odontoiatri ha seguito con attenzione il percorso formativo, garantendo la qualità delle lezioni, in sintonia con il Cisita”. “Per chi vuole lavorare in questo settore – aggiunge Rinaldo Tavilla, presidente dell’Albo Odontoiatri – è fondamentale avere una formazione adeguata e aggiornata. Per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare nelle prossime settimane un nuovo progetto in collaborazione con il Cisita e la Regione Liguria, dedicato alla figura Aso. Si tratta di un’opportunità unica per acquisire competenze specifiche e qualificanti. Chi è interessato, può contattare gli uffici del Cisita per avere maggiori informazioni e iscriversi al corso”. Per il futuro, informano i due presidenti, la possibilità dell’organizzazione di un nuovo corso Aso.

