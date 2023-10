Viticoltura, verso il raddoppio delle autorizzazioni per gli impianti di nuovi vigneti in Liguria

Genova. “Ottimo risultato sulla mia proposta di spostare, a partire dal 2024, la quota minima da 10 a 30 ettari per le autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti in Italia, che raddoppierebbe sostanzialmente la superficie sino ad oggi riservata alla Liguria (potrebbe passare da 16 a 30 ettari). La Commissione delle Politiche Agricole ha approvato all’unanimità e condiviso i contenuti della richiesta di innalzamento della soglia minima di reimpianti, passando la nota al Ministro competente. Un passo avanti importante che, se recepito, consentirebbe alla Liguria e alla Valle d’Aosta di invertire il trend conservativo tenuto sino ad oggi, dando un segnale positivo alle realtà dinamiche e professionali in ambito vitivinicolo. Accomunano in particolare le due Regioni, infatti, le caratteristiche acclarate di viticoltura eroica, la forte componente paesaggistica e la fragilità idrogeologica dei territori, ben contrastata dai nostri viticoltori tramite terrazzamenti e presidio continuo dell’ambiente”.

Così il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana a margine del tavolo regionale vitivinicolo indetto oggi, venerdì 13 ottobre per affrontare i diritti di impianto, la partecipazione delle aziende alla manifestazione Vinitaly 2024, le politiche di monitoraggio e di contrasto della flavescenza dorata.

