A Midsummer Night’s Dream gioia per gli occhi: debutto tra applausi calorosi al Teatro Carlo Felice

Genova. Per l’ora e quarantacinque del primo atto sembra davvero di vivere in un sogno. L’atmosfera creata dal regista Laurence Dale, con l’ausilio delle scene e dei costumi favolosi di Gary McCann calza alla perfezione sull’impianto musicale che Benjamin Britten ha ideato per la propria interpretazione di A Midsummer night’s dream su libretto dello stesso Britten e Peter Pears dalla commedia di William Shakespeare.

Il debutto di stagione al Teatro Carlo Felice, nuovo allestimento della stessa Fondazione in collaborazione della Royal Opera House di Muscat (Oman), dove lo spettacolo sarà in cartellone nel 2024, è stato salutato da un pubblico delle grandi occasioni con applausi calorosi per tutti, dal numeroso cast a regista e costumisti e soprattutto per il maestro Donato Renzetti, che ha esaltato una partitura complessa di non facile orecchiabilità al primo ascolto, come invece accade per i titoli di repertorio, ma calzante per rendere onirico non solo l’aspetto visivo, ma anche sonoro dell’opera. Un equilibrio tra buca e palco impeccabile.

