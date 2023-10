Albenga, Quaglieni: “Prima parte viale Martiri zona pedonale? Proposta bizzarra”

Albenga. “Leggo della proposta davvero bizzarra di alcuni negozianti della zona interessata di trasformare viale Martiri della Libertà di Albenga in isola pedonale . Questi signori dimenticano che dopo la pessima accoglienza ad Albenga di via Genova viale Martiri e ‘ di fatto l’ unica via al mare ed e’ il biglietto da visita della città”. Queste le parole del professor Pier Franco Quaglieni, drettore del centro Pannunzio.

“Ridurre viale Martiri ad un incredibile pre-ingresso – spiega – è un vero e proprio non senso anche urbanistico. Al Centro storico appare una boutade da caldo tropicale”.

» leggi tutto su www.ivg.it