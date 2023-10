Anche a Lerici una giornata per la protezione civile con “Io non rischio”

L’amministrazione comunale, come responsabile di Protezione Civile, si fa promotrice delle associazioni di volontariato che ogni giorno con il loro costante impegno garantiscono la sicurezza sul nostro territorio. Domenica 15 ottobre, torna l’appuntamento con “Io Non Rischio”, la campagna promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dedicata alla sensibilizzazione ed alla conoscenza delle pratiche di buona condotta in caso di emergenza. L’evento chiude la Settimana Nazionale della Protezione Civile, e porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi sta intorno.

I volontari della Pubblica Assistenza di Lerici in sinergia con le altre associazioni come Radio Marconi e gli enti interessati del Comune di Lerici, dalle 9:30 alle 17.00 di domenica, saranno in piazza Garibaldi per incontrare i cittadini, ricordare gli eventi più significativi che si sono verificati nel Comune, e diffondere le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione o un maremoto.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito internet dedicato è possibile reperire tutte le informazioni (https://iononrischio.protezionecivile.it/it/).

“Come amministrazione non possiamo che supportare attività come queste e ringraziare i volontari e le associazioni che operano sul nostro territorio che sono una risorsa imprescindibile per garantire la sicurezza della comunità, sia nelle emergenze che nella formazione, come in questo caso. Quindi domenica, tutti in piazza per capire come poter fare la propria parte” commenta Marco Russo, vicesindaco del Comune di Lerici che continua: “Questa è solo una delle attività proposte sul territorio, ma da qualche anno abbiamo intrapreso anche un progetto formativo all’interno delle scuole primarie per sensibilizzare i temi legati alla protezione civile”.

