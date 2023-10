Aperture invernali a Levanto, il Comune ha incontrato le associazioni di categoria

Si è aperto venerdì 13 ottobre, con un primo incontro che ha visto come interlocutori le associazioni di categoria delle attività produttive, il giro di consultazioni intrapreso dall’amministrazione comunale di Levanto per elaborare un calendario di aperture invernali degli esercizi commerciali (bar e piccola ristorazione in primis) in grado di supportare l’intensa attività di promozione turistica e di organizzazione di eventi che ormai copre tutto l’anno.

Nel corso della riunione, il sindaco, Luca Del Bello, e il consigliere delegato a turismo, commercio e attività produttive, Lorenzo Perrone, hanno evidenziato la necessità di scongiurare la chiusura contemporanea dei pubblici esercizi, soprattutto nelle festività natalizie, attraverso una rotazione delle turnazioni, compatibilmente con le criticità relative alla disponibilità e al costo del personale e dell’energia.

In questo senso, il primo passo che il Comune compirà sarà quello di contattare direttamente tutti i gestori delle attività dell’accoglienza e della ristorazione, chiedendo loro di comunicare entro il prossimo 31 ottobre il calendario delle chiusure invernali già programmate.

La programmazione verrà poi esposta nella bacheca dell’ufficio Iat e aggiornata periodicamente, visto che le dinamiche turistiche sono particolarmente esposte alle variabili legate alle condizioni atmosferiche e alla congiuntura internazionale.

Le criticità maggiori si sono avvertite fino ad oggi nei pubblici esercizi e nella piccola ristorazione, mentre la capillare diffusione su tutto il territorio delle strutture ricettive (soprattutto quelle a gestione familiare, che non necessitano di personale esterno durante la bassa stagione, come affittacamere e “bed & breakfast”) ha sempre fatto sì che l’ospitalità venisse comunque garantita per tutto l’arco dell’anno.

Gli amministratori hanno chiarito che il Comune non ha facoltà di imporre le aperture delle attività, e comunque l’intenzione è di aprire un dialogo coinvolgendo i diretti interessati in una collaborazione che consenta di far funzionare una rete di servizi sufficiente a garantire una copertura ai visitatori anche da novembre a febbraio.

