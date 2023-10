Chiavari: mercoledì 18 si svolgerà un’esercitazione di Protezione civile

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

A Chiavari mercoledì 18 ottobre 2023, dalle 09.30 alle 13, si svolgerà una nuova esercitazione di Protezione Civile per verificare le procedure operative previste per lo scenario “Rischi da fenomeni meteo” del piano di emergenza comunale. L’obiettivo è verificare la risposta delle strutture operative e del centro di coordinamento, il sistema di diffusione sonora e il sistema di allertamento della popolazione.

Il test prevede l’esondazione del torrente Rupinaro con l’attivazione della fase di allarme, proprio come è avvenuto nelle precedenti esercitazioni di novembre 2022 e dello scorso giugno, con l’apertura del Centro Operativo Comunale e l’attivazione delle sirene installate nella scuola di Sampierdicanne, in via Franceschi, sui ponti di corso Italia, di corso Genova e di via Castagnola.

