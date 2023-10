Coldiretti: l’anno d’oro delle mele lunigianesi

Dal rischio estinzione alla rinascita. Stagione d’oro per mela rotella della Lunigiana che dopo un lungo periodo di pericoloso anonimato torna con sulle nostre tavole anche grazie a prodotti trasformati come succhi, aceti, sidri e marmellate. Merito dei contadine custodi che, negli ultimi anni, hanno riscoperto e rilanciato questo antico cultivar che appartiene alla storia delle famiglie lunigianesi e che era diventato appannaggio dei soli hobbisti. Buona le previsioni del raccolto come del resto per tutte le varietà di mele coltivate in provincia: + 15%. Il clima, almeno per le coltivazioni di mele, ha dato una mano. Meno la presenza dei caprioli che hanno puntualmente banchettato con le gemme fresche con il risultato che i rami più in alto, dove non sono riusciti ad arrivare, sono carichi di mele mentre quelli più in basso sono vuoti.

A dirlo è Coldiretti Massa Carrara che ha messo a disposizione delle imprese agricole la rete dei mercati contadini di Campagna Amica per promuovere e sostenere questo straordinario alimento. “I meleti stanno trovando condizioni climatiche ideali nella nostra Lunigiana ed in generale nella nostra provincia dove sono una ventina gli ettari di superficie. Negli ultimi anni sono state impiantate piante di varietà Fuji e Golden Gala, tra le più diffuse e commercializzate, a fianco della nostra rotella. Dietro la sua rinascita ci sono molte imprenditrici che rappresentano l’ossatura della nostra agricoltura e che stanno riscoprendo molte varietà antiche altrimenti destinate alla scomparsa. – spiega Francesca Ferrari, Presidente Coldiretti Massa Carrara – Il recupero vigoroso e la stabilità produttiva del pomo rodello è una delle buone notizie che si porta in dote questa stagione molto difficile per molti dei settori chiave della nostra agricoltura come l’olio ed il vino condizionati dalla siccità e dagli eventi estremi ma anche dagli insetti alieni come la cecidomia dell’olivo ed agenti patogeni come la peronospora favoriti dai cambiamenti climatici”.

