Liguria. Oggi in tutte le piazze della Liguria si è svolta la Festa della Partecipazione promossa dalla CISL per continuare a promuovere la sottoscrizione di una proposta di legge per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita e ai profitti delle aziende.

L’iniziativa si è svolta nelle piazze di Genova, Chiavari, La Spezia, Savona e Ventimiglia.

