Savona. È ora del congedo per il più longevo degli investigatori savonesi: dopo oltre 35 anni al nucleo investigativo, il comando provinciale dei carabinieri di Savona saluta il brigadiere capo Marco Giagnoni.

Di origini trevigiane, destinato nel 1983 come carabiniere alla stazione di Finale Ligure non ha tardato a far conoscere le sue capacità che lo hanno portano, già nel 1988, all’interno del nucleo operativo provinciale.

