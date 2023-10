Quali opportunità offre il Metaverso ai settori dell’ospitalità e del turismo? Confcommercio che da sempre pone uno sguardo attento verso il futuro, per poter cogliere e sfruttare ogni sfida, ritiene che la realtà virtuale possa rappresentare un’occasione per fare un salto di qualità, soprattutto se inserita all’interno della filiera del turismo, nella sua accezione più ampia. Un’opportunità emersa in modo particolare anche dalla partecipazione della Federazione alle principali fiere di riferimento dell’ospitalità italiana, Host e TTG.

Per approfondire l’argomento, in modo particolare applicato nell’ambito del settore alberghiero, Edi Confcommercio organizza un webinar giovedì 19 ottobre dalle ore 14.30 alle 16 dal titolo “Metaverso per il settore hospitality”.

