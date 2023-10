Moro, se ci sei batti un colpo: la sosta dà una mano all’attaccante che si candida alla titolarità con il Palermo

Due gol all’esordio in Serie B, un altro all’esordio in Coppa Italia. Luca Moro ha cominciato alla grande la sua stagione in maglia Spezia, che in estate aveva puntato su di lui per guidare l’ambizioso attacco della squadra di Massimiliano Alvini, chiamata ad un campionato da protagonista dopo la retrocessione in Serie B. Una scelta chiara quella della società, che ha deciso di scommettere sull’ex attaccante del Frosinone, reduce dalla promozione in Serie A, pur non potendolo acquistare a titolo definitivo dal Sassuolo, che ha concesso solo il prestito. D’altronde per Moro questa doveva (e deve) essere l’annata della consacrazione: dopo le caterve di gol segnate con il Catania in C e cancellate solo dai tribunali, Moro si preparava a cominciare la sua prima, vera, stagione da titolare in Serie B, in una squadra costruita per premiare il suo cinismo sotto porta. A lui Alvini e la dirigenza chiedevano i gol per salire di categoria e Moro sembrava aver risposto presente, prima del rigore sbagliato a Catanzaro che ha incrinato tutto quanto.

Moro non è un attaccante da manovra, ma un finalizzatore eccellente. Non tocca molti palloni, ma sotto porta ha il killer instinct delle grandi punte, come aveva dimostrato nelle prime uscite con lo Spezia, dove con pochi tocchi aveva segnato tre gol. Poi, però, un errore ha sconvolto la sua stagione: un calcio di rigore calciato malissimo contro il Catanzaro sullo 0-0, nella partita che ha lasciato pesanti strascichi nelle seguenti uscite dello Spezia. Da quell’errore Moro non sembra più essersi ripreso. Complice l’esplosione di Pio Esposito, nelle ultime due uscite Moro si è accomodato in panchina, giocando poco meno di 40′ contro Feralpisalò e Pisa, dopo l’opaca prova da titolare contro il Brescia. Da Alvini sono arrivati solo messaggi distensivi e di apprezzamento, ma anche la conferma che il penalty del Ceravolo sia stata una sliding door per l’attaccante, che ora deve avere la forza mentale per reagire. E la sosta arriva proprio al momento giusto.

