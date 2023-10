Dall’ufficio stampa del Netafim Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Arriva in terra lombarda il primo sorriso stagionale delle ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Nel terzo turno di Serie A1 le ragazze di Mario Sinatra espugnano la Pia Grande di Monza, tana del Como Nuoto, imponendosi 9-5 e muovendo la propria classifica. Merito di una difesa imperforabile per quasi 20 minuti e di un gioco corale in grado di esaltare le individualità.

