Parto Metodo Genova: successo del convegno

Grande successo del convegno mondiale sulle novità del settore sanitario nel merito al parto cesareo l intervento chirurgico più praticato nel mondo. Artefici Franco Alessandri e Gustavino primario a San Martino, con tutta la loro equipe di medici, sanitari , ricercatori che ha dialogato con colleghi italiani ed esteri per presentare i risultati dell’ utilizzo di un particolare filo per suturare dopo i parti programmati che non comporterebbe effetti collaterali, come invece succede oggi. Il cosiddetto Metodo Genova sarà ora testato su scala mondiale a dimostrazione della validità delle prove portate ad esempio nelle varie relazioni.

