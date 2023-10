Piazza Bandiera si scopre “senza auto”, l’esperimento per favorire la cultura della mobilità sostenibile

Genova. Togliere spazio ai mezzi privati a motore per restituirlo alle persone e in particolare alle famiglie, pedonalizzando piazza Bandiera e trasformandola, per qualche ora, in un’area dove trascorrere il proprio tempo libero partecipando a varie attività e laboratori all’insegna di mobilità sostenibile, arte e socialità.

Si è recuperata oggi “Park(ing) Day – Genova per tutti”, la manifestazione promossa da alcune associazioni del territorio con il patrocinio del Comune di Genova, facente parte del programma ufficiale della Settimana europea della Mobilità Sostenibile (European Mobility Week, 16-22 settembre) e rinviata causa maltempo.

