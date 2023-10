Provinciali 530 e 331 nel programma nazionale di qualificazione tecnica per i controlli dei ponti stradali

Interventi di valutazione tecnica di due ponti individuati come importanti dal punto di vista viario, uno lungo la Sp 530 di Porto Venere a Fabiano e uno lungo la Sp 331 nella zona di Lerici. Queste le principali novità per la viabilità provinciale spezzina inserite nel nuovo programma nazionale che prevede un finanziamento sia per la formazione che per attività operative di verifica dove rientreranno appunto le due strade citate, spesso al centro delle pagine di cronaca.

“Prosegue la campagna di interventi svolta dalla Provincia della Spezia per la sicurezza e la manutenzione degli oltre 550 chilometri di strade provinciali nello Spezzino – spiega una nota della Provincia -. Negli scorsi giorni l’Ufficio tecnico provinciale deputato a questo settore ha ottenuto l’abilitazione ad accedere ad uno speciale programma nazionale di qualificazione tecnica per effettuare le verifiche tecniche sulla sicurezza dei ponti stradali. Si tratta di un piano di specializzazione gestito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, quindi coordinato e finanziato nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è l’organo tecnico del Ministero a cui possono rivolgersi, per consulenze nell’ambito dei lavori pubblici, gli enti locali, come in questo caso la Provincia che è stata selezionata per questo nuovo programma.

Dalla prossima settimana, anche le attività formative per il personale dell’Ente, nello specifico 4 tecnici parteciperanno al corso di alta specializzazione per ottenere una qualifica nell’ambito delle attività relative alla valutazione delle condizioni infrastrutturali dei ponti.

