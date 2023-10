Rapallo: Walter Cardinali sta dalla parte di Capurro

Nei giorni scorsi abbiamo scritto che l’ex consigliere comunale di Rapallo Walter Cardinali stava organizzando una lista per il centro-destra formata da ex amministratori comunali; meno male che non ne avevamo indicato i nomi. Walter Cardinali è impegnato nelle prossime elezioni, ma non con il centro destra. Dopo avere appreso dal comunicato della Lega pubblicato oggi che al momento non c’è stato nessun accordo tra i partiti del centro destra, come avevamo scritto, abbiamo interpellato Cardinali: “Ho conosciuto Berlusconi, gli ho parlato più volte, ma nessuno mi ha interpellato e resto dove ho iniziato. Sto collaborando con Armando Ezio Capurro. Saranno i cittadini a scegliere il loro sindaco”.

Le notizie ci erano state fornite da persona che dovrebbe essere il primo a conoscere la situazione e quindi essere credibile, anche per non lasciare un suo ricordo annebbiato dopo tanto lavoro svolto. Ci scusiamo per l’errore con gli interessati e con i lettori, cui dobbiamo questa rettifica.

» leggi tutto su www.levantenews.it