Rinviata l’escursione sui monti Dragnone e Castellaro: confermata la castagnata sociale

L’escursione che si sarebbe dovuta tenere domani, 15 ottobre, a Zignago sui monti Dragnone e Castellaro nell’ambito del programma di attività previste nel progetto del Consorzio “Il Cigno” finanziato da Fondazione Compagnia di S.Paolo e relativo alla Via dei Monti è stata rinviata e verrà riprogrammata.

E’ confermata la castagnata sociale del Cai prevista per domenica 15 ottobre a Pieve di Zignago con inizio alle ore 13. Sempre a cura del Cai in accordo con il Consorzio “Il Cigno” in sostituzione della escursione avrà luogo una visita al territorio dello Zignago con partenza alle ore 10.30 dal Centro polivalente del Comune a Pieve che prevede la visita al sito medioevale di Zignaculi, alla mostra permanente dedicata al professor Tiziano Mannoni e alla pieve di S.Pietro di Cornia. Durata della visita due ore.

L’articolo Anche a Lerici una giornata per la protezione civile con “Io non rischio” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com