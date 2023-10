Rolli Days, successo alla biblioteca Berio per l’esposizione del volume prezioso Offiziolo Durazzo

Genova. Sta richiamando centinaia di visitatori, curiosi di ammirarlo non solo nella sua splendida legatura in argento cesellato e rubini ma anche nelle sue pagine interne, tutte tinte di porpora e miniate interamente in oro: è l’Offiziolo Durazzo, esposto al pubblico alla Biblioteca Berio in occasione dei Rolli Days.

Oggi la visita della Coordinatrice delle politiche culturali della Regione Liguria Jessica Nicolini, accompagnata dallo storico dell’arte Giacomo Montanari e da Emanuela Ferro, bibliotecaria responsabile della sezione conservazione della Berio.

