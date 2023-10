Sabato con possibili temporali, domenica con schiarite. Lunedì possibili nuove piogge

Sulla Liguria giornata caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge su Centro-Levante dove, in serata, potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Queste le previsioni di Arpal per la giornata odierna con temperature che saranno comunque stazionarie o in lieve aumento. I venti saranno deboli o moderati meridionali con rinforzi sui rilievi e il mare al mattino poco mosso con modo ondoso in aumento. La situazione dovrebbe comunque migliorare nella giornata di domani, domenica, con residue piogge a Levante al mattino e un progressivo diradamento della nuvolosità con ampie schiarite su gran parte della regione accompagnate da massime in aumento. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è infine atteso per le giornate di lunedì e martedì con piogge locali deboli o moderate.

