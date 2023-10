Sampdoria, arrivato l’ok del tribunale al piano di ristrutturazion del debito: presto nuovo aumento di capitale

Genova. La notizia è arrivata nella serata di venerdì e ha darla è stata direttamente l’Unione Calcio Sampdoria spa con una nota sul sito ufficiale. “Il Tribunale di Genova ha emesso, in data odierna, la sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione depositati dalla società dinanzi al Tribunale di Genova in data 10 agosto 2023″.

Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi erano in attesa di questo passaggio fondamentale per poter far partire il loro progetto, il primo di salvataggio di una società di calcio di serie A in queste modalità.

