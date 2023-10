Settimana nazionale della Protezione civile, giornata di formazione con la Prefettura

Nella mattinata di ieri ha avuto luogo, presso l’Auditorium “G. Bucchioni” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, una giornata di formazione organizzata dalla Prefettura della Spezia nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. Informazione e partecipazione della popolazione nel sistema di protezione civile e misure di autoprotezione i temi trattati.

I lavori sono stati aperti dal saluto introduttivo del Prefetto, Maria Luisa Inversini, che ha evidenziato l’importanza dell’informazione di protezione civile rivolta alla popolazione, per accrescere la resilienza della comunità dinanzi ai rischi presenti sul territorio.

L’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, ha sottolineato come la capacità di pianificazione di protezione civile sia uno degli elementi centrali negli scenari di emergenza, ricordando come la prevenzione passi anche attraverso la capacità di informare i cittadini e di raggiungerli in maniera immediata e capillare.

I relatori, nel corso dei rispettivi interventi, hanno svolto un approfondimento sugli strumenti e sulle modalità di partecipazione con cui i Comuni possono promuovere non solo la formazione dei propri operatori ma anche l’informazione e l’educazione della popolazione al fine di accrescere la cultura della protezione civile e far conoscere gli scenari di rischio, le pianificazioni di

protezione civile e le situazioni di pericolo del proprio territorio.

La seconda parte dell’evento è stata dedicata anche alle scolaresche, cui sono state illustrate – tenuto conto che oggi si celebra anche la “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” – quelle buone pratiche di protezione civile e quelle misure di autoprotezione che ogni cittadino può adottare, quale attivo componente del sistema di protezione civile nella società.

L’evento è stato rivolto ai Sindaci, agli Enti Locali ed alle Istituzioni che fanno parte del sistema locale di protezione civile, Vigili del Fuoco, Servizio 118, Provincia, Forze di Polizia, Comando Marittimo Nord, Capitaneria di Porto, Croce Rossa Italiana e Rappresentanti del volontariato.

Relatori, per l’occasione, sono stati Silvia Fanti e Chiara Franciosi di Fondazione Cima e Ylenia Mattana del Settore Protezione Civile della Regione Liguria.

“L’informazione della popolazione è un elemento di importanza fondamentale per la costruzione di un efficace sistema di protezione civile,”, ha dichiarato il Prefetto Inversini. “La conoscenza delle situazioni di rischio presenti nel territorio in cui si vive e delle buone regole di autoprotezione può contribuire a salvare molte vite durante i momenti di emergenza”.

