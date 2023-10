Si cercano lavoratori per la ristorazione veloce, più di trecento gli annunci in tutti i settori

Sono più di 300 i posti di lavoro disponibili in tutti i settori della provincia. Gli annunci sono pubblicati dal Centro per l’impiego nelle sezioni della Spezia e Sarzana. In particolare, le ricerche riguardano tutti i settori economici, in particolare i settori edile, navale – nautica, logistica e trasporti. Molte le opportunità anche nel commercio e nelle funzioni contabili amministrative Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti, ma motivati a ricoprire un particolare profilo, sono previsti contratti di apprendistato. Qui sono disponibili tutti gli annunci della settimana che sono consultabili anche sul sito FormazioneLavoro.

Tra gli annunci e per conto dell’azienda Mc Donald’s sono disponibili venti posti di lavoro per le attività della Spezia e Sarzana: banconisti tavola calda, addetto alla ristorazione veloce. Ai potenziali candidati sono richiesti: preparazione degli alimenti, dalla materia prima al prodotto finito, pronto per l’erogazione al banco fino alle operazioni conclusive di cassa. Si richiede età dai 18 ai 40 anni e preferibile residenza o domicilio nella zona della Spezia e provincia. “E’ preferibile ma non indispensabile – precisano -, il possesso di diploma di scuola secondaria superiore e la conoscenza di base della lingua inglese (livello A1 griglia cv europeo). Indispensabile approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. Possibilità di crescita e carriera. Si offre contratto a tempo determinato part time di 24 ore settimanali della durata di circa 3 mesi prorogabili. Il lavoro si svolgerà su turni. Previsto a rotazione anche un turno notturno fino alle 02.00 circa, da concordare comunque al momento del conferimento degli incarichi”.

