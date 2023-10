Torna il mercatino a chilometri zero in Piazza Brin

Il mercato domenicale di Piazza Brin si svolge ormai da anni con regolarità ogni domenica mattina di ogni mese e offre la possibilità ai residenti dell’Umbertino ma non solo di trovare sotto casa prelibatezze, tipicità e qualità a costi contenuti. Da questa primavera il mercato a km zero fa tappa anche a Vezzano in piazza Margherita tutti i mercoledì.