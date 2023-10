Al lavoro gli insegnanti di Religione, anche loro sui banchi

Proseguono gli incontri formativi per gli insegnanti e per le insegnanti di Religione cattolica, promossi dall’ufficio diocesano Educazione e scuola in collaborazione con l’Istituto superiore di Scienze religiose, polo della Spezia. L’incontro di giovedì prossimo, dalle 17 alle 19.30 nel salone di Tele Liguria Sud, presso la cattedrale di Cristo Re, è destinato in particolare a coloro che insegnano Religione nelle scuole statali. Infatti il relatore, don Gian Battista Rota, direttore dell’ufficio Scuola dell’arcidiocesi di Milano, tratterà il tema “L’insegnante di Religione cattolica nella scuola statale”. Alla relazione seguirà uno spazio per domande e per interventi. Il corso, come annunciato, ha preso il via giovedì scorso con la relazione del biblista savonese don Claudio Doglio, che ha parlato della costituzione conciliare “Dei Verbum”. Gli incontri proseguiranno nei mesi di novembre e dicembre, e in quelli seguenti, per terminare il 15 marzo. La durata complessiva sarà di venti ore, riconosciute come attività formativa dall’ufficio scolastico regionale della Liguria.

