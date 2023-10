Albenga. Attesa per il Gran Concerto per Don Gallo: l’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 presso il Teatro Ambra di Albenga. Ad esibirsi sul palco il fior fiore della musica italiana.

Grandi artisti condivideranno il palco per Faber e per il Gallo: Drupi e la sua band, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale (la storia dei Matia Bazar), e Ninè Ingiulla.

» leggi tutto su www.ivg.it