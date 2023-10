Antenna a Boissano, doppia mozione della minoranza: “Sia la gente a decidere come chiudere la controversia”

Boissano. Hanno entrambe come oggetto la ormai nota antenna cellulare di via Zurmagli le mozioni presentate alla maggioranza del sindaco di Boissano, Paola Devincenzi, dal gruppo di minoranza di “Scegli Buinzan” Le due pratiche saranno discusse in occasione del consiglio comunale di domani sera.

Nella prima mozione il capogruppo Massimo Zarrillo chiede “l’applicazione del decreto legislativo 33/3013 sulla trasparenza” ed è stata presentata “alla luce dei vari problemi di accesso a delibere e piani antenne e di vari ‘silenzi’. Come quello rispetto all’approvazione della pratica edilizia per l’installazione, quello del vice sindaco nella sua veste di consulente legale di famiglia e quello ‘d’ufficio’ del sindaco sui recenti rapporti con l’operatore di telefonia rispetto all’eventuale spostamento dell’antenna”.

