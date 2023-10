Autostrade, scatta la chiusura del traforo del Monte Bianco: la Liguria trema fino a dicembre

Genova. Scatta domani, lunedì 16 ottobre, la temuta chiusura del traforo del Monte Bianco. A comunicarlo è la società di gestione: a partire dalle 8.00 il tunnel sarà chiuso e la riapertura è prevista lunedì 18 dicembre alle 22.00. E sale la preoccupazione per le possibili ripercussioni sulle autostrade della Liguria, che ufficialmente non compare tra gli itinerari alternativi ma verosimilmente vedrà aumentare la quantità di veicoli diretti e provenienti da oltre confine.

Come riportato sul sito, si tratta di “operazioni di manutenzione tecnica, in particolare lavori riguardanti la sostituzione degli elementi di impalcato stradale nella zona centrale del traforo e la sostituzione dei 76 acceleratori installati sulla volta. Tali operazioni necessiteranno di una chiusura totale dell’infrastruttura della durata di 9 settimane consecutive“. La decisione è stata presa a valle della commissione intergovernativa di giovedì 7 settembre in accordo con le Prefetture della Valle d’Aosta e dell’Alta Savoia.

» leggi tutto su www.genova24.it