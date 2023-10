Calcio/ Il santa Maria Rapallo conquista tre punti contro il Levanto

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

La PSM Rapallo vince sul Levanto calcio in rimonta Sul campo Macera di Rapallo i ragazzi di Mister Paglia conquistano tre punti che portano la squadra a in quinta posizione. “Vittoria importante quella ottenuta questo pomeriggio dai nostri ragazzi, non era facile perché ci siamo trovati sotto al primo tiro in porta ospite ,ma c’è stata una grande reazione da parte di tutta la squadra compreso i subentrati ed alla fine abbiamo ribaltato” così commenta Il Dirigente Mario Sanguineti “ resta il rammarico per i punti persi la scorsa domenica contro il San Desiderio ma fa parte del gioco e dobbiamo accettare il verdetto del campo, ritornando alla gara di oggi siamo inoltre molto contenti anche per la prima doppietta di Thomas Padi con la maglia della PSM il ragazzo aveva bisogna di sbloccarsi ed oggi con due reti di ottima fattura c’è riuscito” I ragazzi di mister Paglia domenica saranno ospiti della Tarros Sarzanese presso lo stadio Miro Luperi di Sarzana .

