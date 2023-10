Calcio/ Il Sestri ferma il Cesena, al Manuzzi fa 2-2

Dopo il pareggio contro la Juventus Next Gen il Sestri Levante strappa un altro pareggio ma stavolta in casa di una delle favorite del girone, il Cesena: all’Orogel- Manuzzi finisce 2-2 con i gol realizzati da Ciofi (doppietta) per i padroni di casa e da Pane e Forte per i Corsari.

Il Cesena va in vantaggio al 6’ con Ciofi bravo a respingere un pallone ribattuto da Anacoura. Il pareggio degli uomini allenati da Barilari arriva nel finale di tempo con Pane. Prima del gol del suo capitano i rossoblu hanno colpito un palo con Forte e sono andati vicino alla rete con Toci.

