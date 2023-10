Camogli: “Associazioni in Festa” per la città

Oggi a Camogli la seconda edizione di “Associazioni in Festa”: giornata che ha preso avvio sulle note eseguite dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G. Puccini”. Scopo dell’iniziativa è quello di offrire una panoramica e dare tutte le informazioni sulle attività che molte persone, in ambiti differenti, portano avanti con dedizione ed impegno a titolo di volontariato. E qui si prende atto di quanto, anche su un territorio non particolarmente vasto, vi sia notevole partecipazione. Un modo questo, come recita il depliant di presentazione “per promuovere, aumentare e rinforzare il senso di comunità attraverso il confronto e lo scambio di idee e con lo scopo di vivere la città in modo sano, solidale, attento al prossimo e all’ambiente”.

Sulle terrazze Miramare, Lido e Fantasie Marine, su Rivo Giorgio e in Piazza Colombo potete trovare: bocciofila “A. Corzetto”; Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno; Asd Scacchi Golfo Paradiso “Giancarlo Musso”; biblioteca “La Millenaria”; Gruppo di lettura Camogli; Cif Centro Italiano Femminile Camogli; Rari Nantes Camogli Asd; Gruppo “U Dragun”; Associazione “Insieme per il Boschetto”; Smilevil Scs Onlus; Associazione Genitori Camogli; Asd Bici Camogli Golfo Paradiso; Associazione “Il bosco in ascolto”; Associazione “Gli amici del Teatro Sociale”; Club Vela Golfo Paradiso Camogli; Lega Navale Italiana sezione di Camogli; Società Capitani e Macchinisti Navali Camogli; Gruppo Comunale Protezione Civile Vab; Volontari del Soccorso di Ruta; Croce Verde Camogliese; Croce Rossa Italiana sezione Camogli; Associazione Volontari Teatro Sociale Camogli; Banca del Tempo Camogli; Associazione “L’Ochin”; Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso; Scuola musicale Banda “Città di Camogli-G. Puccini”; Valorizzazione Turistica di San Roco di Camogli Aps.

