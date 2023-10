Dall’ufficio stampa del Teatro di Cicagna

Dopo il sold out della scorsa settimana, il Teatro Comunale di Cicagna si prepara ad ospitare domenica 22 ottobre 2023 ore 16, la prima commedia in zeneize della stagione, “Scrivime d’arescozo.ot” è il titolo della divertente piece di Loredana Cont e messa in scena dalla Compagnia Quelli de ‘na votta con la regia di Adriana Campodonico.

