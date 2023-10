Città di Savona, sorrisi da tre punti. Frumento: “Grande cuore, questi ragazzi hanno un voglia incredibile”

Savona. Un post partita scandito da grandi sorrisi e dalla consapevolezza di essere la terza forza del campionato ad un passo dalla vetta (distante soltanto 2 lunghezze). È un Città di Savona concreto e vincente la squadra vista in questo inizio di stagione, un avvio che ha permesso ai biancoblù di rispettare le premesse della vigilia issandosi immediatamente nelle zone nobili della classifica.

“Il cuore di questa squadra ormai non fa più notizia – commenta mister Frumento dopo il 2-1 contro la Rossiglionese -. Abbiamo giocato una partita per cui avremmo dovuto segnare dai 3 ai 5 gol, abbiamo sbagliato delle occasioni davvero incredibili. Il gol con tanto espulsione incassato sul finale non ci è andato giù, questi ragazzi hanno dimostrato di avere una voglia incredibile”.

» leggi tutto su www.ivg.it