Al “De Vincenzi” arriva il primo successo in campionato del Pietra Ligure, con le reti di Anich, Rovere e Puddu. Una vittoria che permette ai biancocelesti di liberarsi di un grosso peso e pensare alle prossime partite con più tranquillità. Come dice il mister Matteo Cocco, ora per il Pietra è necessario dare seguito alla prestazione messa in campo contro la Genova Calcio.

» leggi tutto su www.ivg.it