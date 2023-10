Ecco “So essere migliore”, il nuovo singolo dei due musicisti savonesi Pier Caruso e LaMeMa

Savona. Il cantautore savonese Pier Caruso torna con un nuovo singolo realizzato in collaborazione con un’altra artista savonese: LaMeMa.

Emma Pescio, in arte “LaMeMa”, è una delle più talentuose cantautrici emergenti liguri e presta la sua candida voce al nuovo progetto di Pier Caruso, che dopo soli pochi mesi dall’uscita di “So essere migliore” (canzone realizzata con Gionta e in collaborazione a tantissime associazioni per i padri separati e per questo molto apprezzata dalla critica) oggi porta alla luce un singolo che lo vede finalmente tornare alle sue origini pop/rock melodiche con il suo riconoscibile timbro graffiante.

