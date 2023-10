Etrusca corsara al Palasprint, Tarros battuta al termine di una gara molto fisica

L’Etrusca si dimostra osso durissimo e soprattutto conferma quanto di buono aveva già mostrato nelle prime uscite, nelle quali aveva battuto all’esordio la Virtus Siena, passata poi al Palasprint la scorsa settimana, e perdendo solo negli ultimi secondi la gara contro il fortissimo Empoli. D’altro canto la storia dei biancorossi di San Miniato racconta di lunghe frequentazioni nelle serie superiori sempre con un grande occhio alla componente giovanile. Una militanza interrottasi soltanto la scorsa stagione anche a causa della riforma dei campionati. E stasera al Palasprint i ragazzi di San Miniato riescono a piegare la Tarros al termine di una gara molto fisica, vinta con merito soprattutto per aver saputo sbagliare di meno al tiro, specialmente nel momento più importante. Finisce 65-75, con un ultimo quarto decisamente fatale ai colori di casa.

Davanti ad un buon pubblico, malgrado la concomitanza con il match della Cestistica impegnata al PalaMariotti al medesimo orario, il roster guidato da coach Martelloni paga un inizio di match con tanti errori al tiro e qualche sfasatura macroscopica nell’organizzazione difensiva. Rajacic e compagni ringraziano portando punti in saccoccia con efficaci transizioni e qualche forzatura da tre come quella che porterà al tiro frettoloso di Filippo Paoli sul 14-7 bianconero. Il muro del senegalese Ndour non basta ai toscani che si caricano di falli e chiudono sotto la prima frazione: 16-7 Tarros, nel segno dell’esperienza.

