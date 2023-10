Festa della castagna l’ultima domenica di ottobre a Cassego. La festa è nata quasi mezzo secolo fa dalle comunità di Cassego e Scurtabò, con il parroco don Sandro Lagomarsini. Il circolo Acli “Vincenzo Damarco” di Sarzana vi partecipa da sempre, così come il gruppo Terre alte del Glub alpino di Sarzana. Il mattino chi lo desidera partecipa alla Messa delle 11. Seguono la visita al Museo contadino, ripetuta anche nel pomeriggio, il pranzo preparato dalla comunità di Cassego nella casa diocesana “San Pio X” e nel pomeriggio la “festa”, con le tradizionali caldarroste e l’”incontro” con i prodotti della gastronomia locale. Negli ultimi anni la tradizione è stata fatta propria dalla Pastorale giovanile, che organizza nella casa di Cassego due fine settimana all’insegna delle castagne. Oggi si conclude quello per ragazzi delle elementari, prime e seconde medie, sabato e domenica ci sarà quello per terza media e superiori.

