Gaza, raccolte 3.500 firme per chiedere alla Regione di non schierarsi “con Israele” ma “per la pace”

Liguria. Sono 3.500 le persone che hanno sottoscritto la petizione online lanciata da Genova che osa per chiedere alla Regione Liguria di non schierarsi con lo Stato israeliano ma a favore della pace. L’iniziativa è nata dopo che sulla facciata del palazzo in piazza De Ferrari è stato esposto il messaggio “Con Israele, con la democrazia” come risposta all’attacco di Hamas. La richiesta è proiettare un altro messaggio: “Per la pace, contro la guerra”.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. La nostra Costituzione è molto chiara, chi rappresenta le istituzioni, di fronte a qualsiasi situazione di escalation è chiamato a lavorare per una soluzione pacifica – dichiara Lorenzo Azzolini di Genova che osa -. Se a Toti la nostra Costituzione non piace è libero di provare a cambiarla. Finché non ci sarà riuscito, e non ci riuscirà perché troverà noi a difenderla, deve rispettarla.”

