Se non supportato da cieca convinzione, risulta problematico definire tout court portatore di ben-essere l’attuale progresso tecno-scientifico.

In questo senso, la linea narrativa avversa tanto la pervasività tecno-latrica del tempo presente, quanto l’ingenuità di credere che essa possa qualificare un progresso vero e proprio: al massimo, una serie di progressi la cui funzione non di rado volge l’individuo in direzione anti-sociale.

» leggi tutto su www.levantenews.it