Prosegue l’attività benefica dell’associazione Real Flavor a sostegno del reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea: in Piazzetta del Bastione è andato in scena lo spettacolo musicale Tony’s One Night Stand, organizzato e condotto dall’artista spezzino Tony Esposito. Sul palco gli artisti Davide Falchetto, Chiara Cecchi, Elisa Poletti e Franco Brasili e i gruppi musicali Black Panthers, Damnesya, 44 Magnum e Ginetoniche. Direttore tecnico Emiliano Bagnato, vocal coach Silvia Pellegri. Hanno portato il loro saluto il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri, il presidente della Real Flavor Marco Vecchi. Il ricavato della serata, frutto di contributi volontari, sarà finalizzato al fondo della Real Flavor per l’acquisto di nuovi lettini elettrici destinati alla Pediatria del Sant’Andrea. In una nota l’associazione ringrazia il sindaco, i suoi collaboratori, i servizi tecnici e gli sponsor Ottica Tosca e Seri.Val.Ma.

L’articolo In Piazzetta del Bastione una serata in musica a sostegno di Pediatria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com