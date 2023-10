Lite tra migranti a Ventimiglia, 30enne nigeriano sgozzato con un coccio di bottiglia

Ventimiglia. Un nigeriano di 30 anni è stato ucciso ieri sera a Ventimiglia al termine di una lite con un connazionale. L’uomo è stato sgozzato con un coccio di bottiglia in piazza Cesare Battisti. Anche il presunto assassino, ora piantonato dalla polizia in ospedale, risulta ferito, ma non è grave: ha riportato tagli sull’addome e sul torace, forse provocati da un coltello o da un altro pezzo di vetro

Il giovane straniero sarebbe morto dissanguato a causa del profondo taglio alla giugulare, come riporta il quotidiano online Riviera24. “Vi informo di un fatto grave – ha scritto il sindaco Flavio Di Muro sulla sua pagina Facebook -. Fuori dalla stazione di Ventimiglia c’è stato un omicidio avvenuto a causa di una lite tra due immigrati. L’autore è stato arrestato. Sto andando a verificare di persona e sono già in contatto con le autorità competenti”.

