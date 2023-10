Mercoledì a Genova la nave Geo Barents: a bordo 63 migranti, ci sono anche bambini

Genova. Un’altra nave con migranti soccorsi in mare è stata assegnata al porto di Genova. Stavolta si tratta della Geo Barents della Ong Medici senza frontiere, che nel cuore della notte si è imbattuta in un gommone con 63 persone a bordo che hanno detto di essere partite dalla Libia 24 ore prima. Tra loro ci sono 4 donne e una dozzina di minori, secondo quanto riportato dall’organizzazione.

“Ci risulta possibile che la nave arrivi nella giornata di mercoledì“, comunica l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino. Per domani è probabile che venga convocato un vertice in prefettura per fare il punto sull’allestimento dei servizi di prima accoglienza. Ancora da definire il punto di sbarco, che andrà individuato all’interno del porto passeggeri a seconda di quali saranno le banchine libere da traghetti e navi da crociera.

