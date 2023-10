Pallavolo, alla Zephyr il derby al cardiopalma contro La Spezia

Sul filo di lana la Zephyr Mulattieri Valdimagra si aggiudica al Palaconti santostefanese un avvincente derby provinciale con la Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia.

Padroni di casa avanti di un set, rimontati e sorpassati di prepotenza dai “cugini” trascinati da Louza e Todaro, ma sul finire della terza frazione ecco la mossa decisiva: coach Michele Del Vecchio opta una volta per tutte, al palleggio, per il giovane Zaccaria; che già aveva fatto capolino allo scadere della seconda e il ragazzo, pur facendo qualche punto in meno di capitan Cuti che probabilmente non era al meglio, lo ripaga con una regìa che conduce i valligiani al successo.

Per la cronaca fra i padroni di casa per il resto Poggio opposto, Conti e Benevelli al centro, Peripolli e Vescovi di banda con Giannarelli libero. Calcagnini ha concesso un paio di volte un po’ di rifiato a Vescovi e una volta Bottaini ha fatto altrettanto con Poggio.

Sul fronte opposto Materno ad alzare con Louza in diagonale, centrali Todaro e Moretti, all’ala Cormio e capitan Lanzoni con Briata libero. Entrati anche Bartoletti e Conoci più Zoratti.

