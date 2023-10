Peste suina, l’Osservatorio Animalista: “A Dego celle frigo per gli animali uccisi, si scelgono le stragi per debellare l’epidemia”

Dego. “La convezione appena firmata tra Asl2 e Comune di Dego per l’installazione di celle frigorifere nei magazzini comunali del Colletto, per le carcasse dei cinghiali che vengono uccisi dai cacciatori nell’ambito della ‘eradicazione’ tesa a combattere la peste suina, dimostra che il commissario alla PSA Caputo ha scelto il metodo delle stragi di animali per debellare l’epidemia”. Lo afferma in una nota l’Osservatorio Savonese Animalista.

L’Osa stigmatizza che “da anni gli scienziati (tra cui il professor Mazzatenta dell’Università di Chieti-Pescara, il dottor Guberti, ricercatore ISPRA) denunciano che si tratta di un sistema inutile e fallimentare: è impossibile ammazzare tutti o un numero sufficiente di cinghiali, anche perché si scatena l’incremento di fertilità della specie, si favorisce la fuga ed il contatto tra soggetti sani ed infetti e si produce l’espansione dell’epidemia; la favoriscono anche le lunghe fasi seguenti all’abbattimento, cioè trasporto nei boschi dei corpi, prelievi per le analisi, conservazione nelle celle frigo, estrazione, carico sugli automezzi e trasporto all’impianto di incenerimento; i tanti operatori addetti dovranno osservare complicate procedure igieniche (personali, dei mezzi, strumenti e ambienti), permanendo il rischio che qualcuno le trascuri o le sbagli, lasciando una ‘scia’ d’infezione; senza trascurare i costi delle operazioni: solo l’incenerimento costa circa 500 euro a capo”.

